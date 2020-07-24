В Киеве произошло страшное ДТП с участием такси
Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется
В Дарницком районе Киева произошло ДТП с опрокидыванием при участии такси. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Автор публикации уточнил, что авария произошла вечером 23 июля на Дарницком шоссе.
"В результате ДТП между автомобилем Ford и водителем такси Bolt последний оказался на крыше. Сейчас всех участников аварии осматривают врачи скорой. На месте происшествия образовалась пробка", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется.
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