В Киеве произошло страшное ДТП с участием такси

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Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется

В Дарницком районе Киева произошло ДТП с опрокидыванием при участии такси. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Автор публикации уточнил, что авария произошла вечером 23 июля на Дарницком шоссе.

"В результате ДТП между автомобилем Ford и водителем такси Bolt последний оказался на крыше. Сейчас всех участников аварии осматривают врачи скорой. На месте происшествия образовалась пробка", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется.

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