В Киеве произошло масштабное ДТП с участием пяти авто: Затруднено движение от моста Патона

ДТП на Надднепрянском шоссе Патрульная полиция

В результате аварии пострадали несколько человек

В Киеве 5 января произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате чего от моста Патона было затруднено транспортное движение. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"ДТП с пострадавшими с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. Затруднено движение от моста Патона в направлении ст. м. Выдубичи", — говорится в сообщении.

По данным dtp.kiev.ua, в результате столкновения были сильно разбиты два автомобиля. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи, спасатели и полиция. В СМИ также добавили, что виновнику аварии, пострадавшему водителю автомобиля Daewoo Lanos, в больнице скорой помощи дали справку об эпилепсии. Водителю автомобиля Fiat оказали помощь на месте.

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"Таким образом просто несчастный случай, виновных нет... Каким образом гражданин оказался на встречке за отбойником и нормально себе ехал соблюдая уклон дороги - врачи в БСМП не ответили. От теста на алкоголь водитель Daewoo ланос решительно отказался", — отметили в интернет-ресурсе.

В полиции подробности ДТП пока не сообщили.

Напомним, похожая авария случилась в Киеве 24 декабря на улице Короленковской. Во время движения авто у водителя Audi случился приступ эпилепсии, в результате чего он не смог контролировать свои действия и спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей.