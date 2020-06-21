В Киеве произошел взрыв в доме: Повреждены этажи, люди под завалами

Фото с места происшествия ГСЧС

По предварительной информации, взорвался газ

В воскресенье, 21 июня, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме, который вызвал частичное разрушение нескольких этажей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, инцидент произошел в девятиэтажном здании на улице Григоренко, 41 (Позняки).

По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате этого были разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.

По данным Pavlovsky News, обвалилось несколько балконов, также разрушения есть и внутри квартир. Сообщается, что под завалами есть люди. Однако, информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

В настоящее время на место выехали все службы. В частности, от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлечено 46 человек личного состава и 9 единиц техники. Информация уточняется.

Напомним, ранее в Борисполе, во дворе частного дома произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб мужчина, еще один человек пострадал.





