В Киеве произошел пожар в торговом центре погиб мужчина

Пожар в ТЦ "Коралл" ГСЧС

Возгорание произошло в комнате охраны на первом этаже

В Киеве на Троещине произошел пожар в торговом центре, во время которого погиб человек, еще одного удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информацию о возгорании в ТЦ на улице Милославской, 6 спасатели получили в воскресенье утром, в 05:33. По прибытию было установлено, что пожар возник на первом этаже здания в комнате охраны. Пожар локализовали на площади 50 квадратных метров в 06:11, а через 14 минут его полностью погасили.

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После тушения огня пожарные вывели на свежий воздух охранника торгового центра, который находился на третьем этаже. Однако, между вторым и третьим этажами было обнаружено тело погибшего мужчины.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 15 пожарных и 3 единицы техники. Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

Пожар в ТЦ "Коралл" ГСЧС

Напомним, ранее масштабный пожар произошел на территории торгового центра "Барабашово", в результате огнем было уничтожено более двух десятков павильонов. Правоохранители начали расследовать инцидент как поджог.