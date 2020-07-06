В Киеве поймали сотрудника СБУ, который за взятку обещал "устроить на работу"

Сотрудника СБУ поймали на взятке ГБР

За свою помощь он потребовал три тысячи долларов

Следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке одного из работников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тыс. долларов США за решение вопроса трудоустройства в СБУ.

Как отмечается, 6 июля, ГБР задержали майора СБУ после получения им части взятки - тысячи долларов США.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая организовала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы.