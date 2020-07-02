В Киеве поймали мужчину, который устроил массовую резню в Житомирской области

Нападавшего задержали в одном из микрорайонов столицы Нацполиция

Нападающий скрывался на съемной квартире

В четверг ночью, 2 июля, в одном из микрорайонов Киева задержали мужчину, который ранее совершил массовую резню в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, 40-летний житель Иршанска несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района. После чего он на попутном транспорте добрался в Киев. В столице мужчина примерно двое суток скрывался в одной из съемных квартир.

По данным полиции, его передвижения были максимально ограничены, а каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мероприятиями. Несмотря на это, 2 июля злоумышленника удалось задержать.

В настоящее время нападающему объявлено о подозрении по статье 115 (Умышленное убийство) и частью 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также известно, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде взятия под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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Напомним, 21 июня в пгт Иршанске Хорошевского района Житомирской области возник конфликт между отдыхающими кафе, который вызвал резню. Вследствие этого 9 человек получили ножевые ранения, один из них, 28-летний местный житель, скончался.

После инцидента подозреваемый в нападении скрылся с места происшествия, а впоследствии его объявили в розыск.