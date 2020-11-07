В Киеве полицейских поймали на вымогательстве 250 тысяч гривен

В Киеве полицейские попались на взятке Киевская городская прокуратура

Правоохранителей задержали после передачи части суммы - 85 тысяч гривен

В Киеве трех сотрудников полиции задержали в связи с вымогательством 250 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Разоблачены два оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции Украины на вымогательстве денежных средств (ч. 3 ст. 189 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

Так, следствие установило, что двое служащих Нацполиции требовали от руководителя охранной фирмы 250 тысяч грн. компенсации за якобы не выполнение договоренностей об осуществлении охраны во время уборки урожая зерна, к которым он не имел отношения.

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Однако, после передачи части суммы - 85 тыс. гривен, правоохранителей задержали. Отмечается, что во время задержания полицейские пытались скрыться.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, недавно правоохранители задержали главу Черниговской райгосадминистрации за получение 10 тысяч долларов взятки от местного жителя.