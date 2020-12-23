В Киеве полицейские со стрельбой задержали водителя-беглеца, у него прострелена голова

Водитель-беглец протаранил полицейское авто и пытался наехать на правоохранителя Фото Киев Оперативный

Мужчину сначала просто хотели остановить, чтобы он стал свидетелем оформления протокола на другого водителя, а потом завязалась погоня

В Киеве правоохранители с погоней и стрельбой задержали нарушителя дорожного движения, мужчина убегал от них с простреленной головой. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел в полночь на Оболонской набережной. Правоохранители в первую очередь попросили остановиться водителя, чтобы тот засвидетельствовал факт оформления протокола на другого водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем на требование водитель Hyundai так и не отреагировал, поэтому правоохранители начали погоню.

"Во время движения рулевой неоднократно нарушал ПДД, а именно: осуществлял проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал в дальнейшем игнорировать законные требования об остановке патрульных, которые двигались за ним", - говорится в сообщении.

Игнорируя требования правоохранителей, водитель пытался наехать на полицейского и въехал в служебное авто. Остановить правонарушителя смогли лишь выстрелы полицейского из табельного оружия.

"Полицейские подбежали к водителю и обнаружили у него ранение, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение", - отмечают правоохранители.

Также во время задержания правонарушителя, у него нашли пакетики с порошкообразным веществом, предположительно это наркотики.

Беглому водителю оказали первую медицинскую помощь. Сейчас идет выяснение всех деталей расследования и установления, чей выстрел был осуществлен в голову задержанного.

Ранее сообщалось, что на Киевщине группа пьяных мужчин набросилась на полицейского. Таким образом товарищи пытались "защитить" своего друга от правоохранителя, осуществлявшего оформление протокола.