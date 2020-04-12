В Киеве полицейские искали нарушителей карантина при помощи дронов
С беспилотников, на которых установили громкоговорители, они призывали граждан соблюдать карантинные ограничения
Правоохранители проверили, соблюдают ли жители столицы карантинный режим, запустив дроны.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
В частности, патрулирование правоохранители провели на многолюдных объектах.
Также, при помощи беспилотников, на которых установили громкоговорители, полицейские призвали граждан соблюдать карантинные ограничения.
К тому же, был проведен профилактический рейд на водных объектах столицы - сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановской гавани и парка культуры и отдыха "Гидропарк", где очень часто собирались спортсмены, несмотря на карантин.
Как утверждают в Нацполиции, правоохранители запустили летательные аппараты и над местами, которые являются труднодоступными для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.
Ожидается, что в дальнейшем такие профилактические мероприятия будут проводиться на прибрежной территории в других областях.
Напомним, ранее сообщалось, что Киевская область ввела дополнительные ограничительные меры на период выходных с целью предотвращения распространения COVID-19.
До этого карантинный режим на период выходных усилили и на Волыни и на Закарпатье, где людям запретили выходить на улицу.