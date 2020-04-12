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В Киеве полицейские искали нарушителей карантина при помощи дронов

Нацполиция

С беспилотников, на которых установили громкоговорители, они призывали граждан соблюдать карантинные ограничения

Правоохранители проверили, соблюдают ли жители столицы карантинный режим, запустив дроны.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В частности, патрулирование правоохранители провели на многолюдных объектах.

Также, при помощи беспилотников, на которых установили громкоговорители, полицейские призвали граждан соблюдать карантинные ограничения.

К тому же, был проведен профилактический рейд на водных объектах столицы - сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановской гавани и парка культуры и отдыха "Гидропарк", где очень часто собирались спортсмены, несмотря на карантин.

Как утверждают в Нацполиции, правоохранители запустили летательные аппараты и над местами, которые являются труднодоступными для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.

Ожидается, что в дальнейшем такие профилактические мероприятия будут проводиться на прибрежной территории в других областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевская область ввела дополнительные ограничительные меры на период выходных с целью предотвращения распространения COVID-19.

До этого карантинный режим на период выходных усилили и на Волыни и на Закарпатье, где людям запретили выходить на улицу.

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