В Киеве подтвердили два случая заражения коронавирусом

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Одна пациентка находится на самоизоляции и получает лечение дома

В понедельник вечером, 16 марта, в Киеве официально подтвердили первые два случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждено два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение", - говорится в сообщении.

По словам мэра города Владимира Кличко, один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, которая умерла от коронавируса в Житомирской области. Как отмечается, парень посещал умершую вместе с внучкой женщины. Сейчас инфицированного было отправлено на лечение в Александровскую больницу Киева.

В то же время второй случай подтвердили у женщины, которая недавно посещала один из курортов Франции. По предварительной информации, больной находится в самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома



Лиц, с которыми контактировали оба пациенты, сейчас обследуют врачи.

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К слову, по состоянию на 16 марта в Украине официально подтверждено 7 случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - с летальным исходом (у пожилой женщины из Житомирской области).

Напомним, в понедельник, 16 марта, в Черновицкой области скончалась местная жительница, которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии.