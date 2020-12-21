В Киеве подростки обокрали и жестоко избили 57-летнего мужчину

Подростки нанесли мужчине тяжкие телесные повреждения Фото из открытых источников

Один из нападавших в пятый раз привлекается к уголовной ответственности

В Киеве двое подростков 16 и 17 лет жестоко избили 57-летнего мужчину и обокрали его. В связи с этим парням объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел весной 2020 года на летней площадке киевского паба, где юноши вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки. Отмечается, что подростки избили мужчину и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Кроме этого, нападавшие обокрали пострадавшего, после чего скрылись.

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Позже правоохранители задержали злоумышленников и сообщили им о подозрении по части четвертой статьи 187 УК Украины (разбой). Сейчас в отношении 17-летнего юноши избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Парень в пятый раз привлекается к уголовной ответственности.

В прокуратуре отметили, что за совершенное несовершеннолетним грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.



Напомним, несколько месяцев назад в Харькове пьяные подростки 17 и 18 лет устроили драку с полицейскими, в результате чего пострадал один правоохранитель.