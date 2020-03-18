В Киеве пенсионера Минобороны госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Один из тестов дал положительный результат

В Национальный военно-медицинский клинического центра "ГВКГ" с подозрением на коронавирус госпитализирован военный пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как отмечается, 17 марта к медикам обратился пенсионер Министерства обороны Украины с жалобами на состояние здоровья.

"При обследовании по словам пациента было выявлено, что он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРВИ. Также он сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, живущие за пределами Украины", - говорится в сообщении.

Впоследствии пенсионеру сделали два экспресс-теста для диагностики возможного заражения COVID-19, один из которых дал положительный результат.

"В настоящее время больной изолирован в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ". Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр", - добавили в пресс-центре.

По предварительной информации, состояние здоровья мужчины удовлетворительное. Он находится под контролем врачей с соблюдением строгого противоэпидемического режима.

Напомним, 18 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у народного депутата и члена группы "Довіра" Сергея Шахова, который 12 марта посещал заседания комитета в стенах Верховной Рады.