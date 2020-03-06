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В Киеве пассажир маршрутки разбил нос девушке после ее просьбы не хамить

Пострадавшей вызвали медиков

В столице возле станции метро Лесная во время конфликта мужчина применил силу в отношении девушки, которая попросила не хамить, и разбил ей нос. Видео инцидента разместил в Telegram-канале Киев Оперативный.

Согласно сообщению, конфликт между мужчиной и молодой женщиной произошел в одной из маршруток, которая направлялась в Бровары со станции метро Лесная.

Как отмечается, что стало причиной самого конфликта пока неизвестно, но все закончилось тем, что агрессивный мужчина разбил нос женщине в ответ на ее просьбу не хамить.

Со временем люди, которые стали свидетелями инцидента, вызвали пострадавшей карету "скорой" помощи, а злоумышленника задержали до приезда полиции.

Напомним, недавно в Ровно несовершеннолетний парень сел за руль маршрутки № 51 и похитил ее, в то время как в салоне находились пассажиры. 

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