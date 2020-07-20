В Киеве открыли мемориал Павла Шеремета

Мемориал установили на месте, неподалеку от которого жил Шеремет, и где погиб

Открытие мемориала Павла Шеремета Массе Найем

Мемориал Павла Шеремета открыли в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Отмечается, что памятный знак установили на улице Ивана Франко – недалеко от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.

Открытие мемориала Павла Шеремета Массе Найем

Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык.

Памятник выполнен в лаконичном стиле – белый лист бумаги с им’ям и фамилией убитого журналиста, а также слова внизу "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Основными версиями причин преступления было названо профессиональную деятельность, а также неприязненные отношения и причастность российских спецслужб.

В 2019 году министр внутренних дел Арсен Аваков в социальных сетях написал, что Национальная полиция объявила подозрение фигурантам дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Также стало известно, что следствие по делу о убийство журналиста Павла Шеремета подозревает меньшей мере п’пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Во время брифинга заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль назвал основную версию совершение убийства журналиста Павла Шеремета - дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известной личности.