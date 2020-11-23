В Киеве оборвался лифт с пассажиром. Погиб мужчина

Происшествие случилось в одном из гипермаркетов Святошинского района

В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, в котором находился мужчина. Он погиб на месте. Об этом сообщает "Информатор Киев".

Как отмечается, жертвой стал 52-летний грузчик торгового центра.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, кабина лифта, в которой был мужчина, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Мужчина скончался до приезда скорой.

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