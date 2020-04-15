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В Киеве обнаружили наркодельца с "товаром" на 4 млн гривен

Задержанный наркоделец в Киеве полиция Киева

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Столичные правоохранители задержали 43-летнего жителя, который занимался сбытом кокаина. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева Facebook.

"Во время обыска в квартире наркодилера мы обнаружили более 700 граммов кокаина, расфасованного в зип-пакеты, а также 70 000 гривен, около 1000 долларов США и 400 евро, полученных от продажи наркотического вещества. Кроме этого, у мужчины также обнаружили купюры иностранной валюты с явными признаками подделки и предметы, похожие на карабин, травматический пистолет и патроны. Все изъятое отправили на проведение соответствующего экспертного исследования", - рассказал старший следователь по особо важным делам Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Владимир Романенко.

Отмечается, что стоимость изъятого "товара" составляет около 4 миллионов гривен. Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в сбыте наркотических средств, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее правоохранители ликвидировали два канала сбыта наркотиков в Донецкой области.

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