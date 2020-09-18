В Киеве на Троещине горела многоэтажка, есть жертва

Пожар на ул. Закревского, 71 ГСЧС

Пожар произошел в одной из квартир на 4 этаже

В Киеве ночью 19 сентября произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

Как отмечается, возгорание произошло на улице Закревского, 71 (район Троещина). Информацию о пожаре спасатели получили в 03:24 ночи. Как выяснилось, загорелась квартира на 4 этаже 10-этажного жилого дома.

"Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара. Во время тушения пожара был спасен мужчина 1946 года рождения, проживавший в квартире, где возник пожар, и с признаками острого отравления продуктами горения и были переданы бригаде скорой медицинской помощи", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Кроме этого, были эвакуированы 10 жильцов дома. Огонь удалось локализовать в 03:53, а в 04:04 пожар был полностью ликвидирован.

В результате инцидента погибла женщина 1948 года рождения, еще один человек пострадал.

Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

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Напомним, ранее в Шевченковском районе столицы возле посольства США произошел пожар в 25-этажном жилом доме, в результате чего погиб мужчина.