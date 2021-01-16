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В Киеве на таможне изъяли 23 бриллианта из Индии

На таможне нашли бриллианты, которые пытались провезти под неправильной декларацией Государственная таможенная служба Украины

Их задекларировали как искусственные камни ценой 960 гривен

В столице на таможенном контроле во время проверки обнаружили пакетики с 23 бриллиантами, которые направлялись из Индии в Винницу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины на своей странице в Facebook.

Как отмечается, на Киевской таможне во время проверки экспресс-отправления изъяли бриллианты, которые направлялись на адрес винничанина. Специалисты выясняли, что в международном отправлении должны были находиться декоративные/искусственные камни стоимостью 2 500 индийских рупий (960 грн). Вместо этого в полиэтиленовых пакетиках обнаружили бесцветные прозрачные камни. Детектор определил, что это – бриллианты, размер которых достигает от 2,8 до 3 мм.

Государственная таможенная служба Украины

При этом добавляется, что определить происхождение камней помогла маркировка на упаковке. Окончательное заключение сможет предоставить только соответствующая экспертиза.

Согласно украинскому законодательству, международные отправления должны быть письменно задекларированными. Поскольку это условие не было выполнено, бриллианты изъяли специалисты.

Государственная таможенная служба Украины

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Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" обнаружили партию бриллиантов на почти 17 миллионов гривен. У двух украинцев нашли 38 пакетов с камнями.

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