В Киеве на нелегальной переправке иностранцев в ЕС разоблачили ректора одного из частных учреждений высшего образования

Злоумышленник также подделывал документы об образовании

Ректора задержали при получении денег за оформление фальшивых приглашений Фото: СБУ Ректора задержали при получении денег за оформление фальшивых приглашений Фото: СБУ Ректора задержали при получении денег за оформление фальшивых приглашений Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Киеве организацию ректором одного из частных учреждений высшего образования схемы незаконного транзитного трафика иностранцев в европейские страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, ректор оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение для жителей некоторых стран Северной Африки, а также Центральной и Южной Азии. Для этого он, в частности, подделывал документы о якобы получении "абитуриентами" среднего образования по местам их проживания за рубежом.

После того, как иностранцы прибывали в Украину, они планировали попасть в европейские страны вне установленных пунктов пропуска.

Как отмечается, организатора схемы задержали при получении более трех тысяч долларов за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником "аванса".

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Также продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным сделкам.

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Напомним, ранее в Украине разоблачили схему незаконного ввоз в страну трех зенитно-ракетных комплексов советского производства более 110 миллионов гривен.