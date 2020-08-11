В Киеве на миллионной взятке поймали организатора хищения зерна из Госрезерва

Взятка должностному лицу одного из предприятий Госрезерва Национальная полиция Украины

За эти деньги злоумышленник предоставил поддельные документы о получении на хранение зерна

В столице правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения им одного миллиона гривен взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, советник директора одного из государственных предприятий Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами.

Как отмечается, за взятку злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении от подконтрольного ему юридического лица на хранение до складов госпредприятия пшеницы массой 1 300 тонн, однако пшеница так и не поступила.

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Впоследствии частный предприниматель мог обратиться с поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное им на хранение зерно пшеницы общей суммой около 8 млн гривен.

Сейчас действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Напомним, в начале июня в Тернопольской области на складах Госрезерва обнаружили недостаток почти 2700 вагонов зерна на сумму 800 миллионов гривен.