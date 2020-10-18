В Киеве на Гарматной обстреляли тролейбус

В Киеве обстреляли тролейбус traffic.od.ua

Злоумышленники сделали несколько выстрелов и скрылись

В воскресенье, 18 октября, в Киеве злоумышленники обстреляли троллейбус с неустановленного оружия, после чего скрылись. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Гарматная, 2. По предварительной информации, злоумышленники сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия, после чего скрылись.

Также на месте работала полиция и следственно-оперативная группа. Информацию о возможных пострадавших не сообщали.

В троллейбус стреляли из неустановленного оружия dtp.kiev.ua

В правоохранительных органах инцидент пока также не комментировали.

Напомним, недавно на трассе вблизи Мелитополя Запорожской области неизвестные расстреляли микроавтобус, в результате чего пострадал человек.

Также ранее под Харьковом из автоматического оружия обстреляли автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь", впоследствии тяжёлые пулевые ранения получили несколько человек.