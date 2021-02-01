В Киеве на Андреевском спуске зарезали прохожего, нападавшему объявили подозрение

Нападающий нанес пострадавшему несколько смертельных ударов Фото из открытых источников

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог

В Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом напал на прохожего и нанес ему несколько смертельных ударов. Нападавшему объявили подозрение и отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Конфликт между компаниями молодых людей случился еще в новогоднюю ночь. Отмечается, что 37-летний пострадавший, уроженец Донецкой области, прогуливался со знакомым на Андреевском спуске. Однако, впоследствии между ним и компанией молодых людей возник конфликт. Во время этого 26-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, дважды ударил потерпевшего ножом в ногу. После этого он продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. В результате пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако вечером того же дня мужчина скончался, не придя в сознание.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения бедра, которое повлекло большую кровопотерю.

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После инцидента правоохранители задержали уроженца Сумской области, который напал на мужчину. Впоследствии ему сообщили о подозрении в населении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть (часть вторая статьи 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Сообщается, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно в одной из киевских больниц в Шевченковском районе города мужчина с ножом напал на пациента и нанес ему ранение в грудную клетку.