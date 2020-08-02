В Киеве мужчина разгромил въезд на Труханов остров на 300 тысяч гривен. Видео

Скриншот Telegram-канал Виталия Кличко

Виталий Кличко пообещал довести это дело до суда

В Киеве мужчина разбил оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров. Сумма ущерба составляет почти 300 тысяч гривен. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Как отмечается, инцидент произошел накануне, 1 августа, ночью.

"Опять случай вандализма в столице. На пункте въезда на Труханов остров человек варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, шлагбаум, светофор, две камеры, контроллер боларда и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен", - заявил городской голова.

По его словам, личность вандала была установлена, после чего мужчину задержали. Мэр столицы Виталий Кличко лично пообещал проконтролировать, чтобы это дело дошло до суда.

"Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли "самоутверждаться" таким образом", - подчеркнул Кличко.

Сейчас коммунальные службы работают над восстановлением системы.

Напомним, недавно Виталий Кличко во время ночной прогулки поймал двух ребят, которые разрисовывали стену одного из домов в центре Киева. Городской голова провел с нарушителями воспитательную беседу, после чего один из парней убежал. В связи с этим Кличко передал полиции лишь одного "художников".