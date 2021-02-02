В Киеве мужчина пытался отправить в Мьянму запчасти от истребителя МиГ-29

В Киеве мужчина пытался отправить в Мьянму запчасти для истребителя Фото из открытых источников

Он задекларировал другое содержимое бандероли

На Киевской таможне нашли посылку с запчастями от истребителя МиГ-29, которую пытался отправить мужчина в азиатскую страну Мьянму, где произошел военный переворот. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни на своей странице в Facebook.

"Прибор военного назначения, составляющую истребителя "Миг-29", Киевской таможней был обнаружен в международном почтовом отправлении в Мьянму", - говорится в сообщении.

Как отмечается, автономное рулевое машине "АРМ-150М" для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения "МиГ-29", пытался отправить киевлянин. В декларации отправитель отметил, что в середине бандероли находятся запчасти.

Запчасти от истребителя МиГ-29 Киевская таможня

При этом добавляется, что гражданам Украины вообще запрещается иметь специальную и боевую военную тенхнику при себе.

"Согласно украинскому законодательству, вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения или заключения Госэкспортконтроля. Такие документы таможне отправителем не предоставлялись", - отметили в Киевской таможне.

Кроме этого, стало известно, что киевлянин пренебрег не только законодательством, но и актами Всемирного почтового союза.

Следовательно, таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статьям 472 и 473 Таможенного кодекса Украины, а сам прибор изъяли.

Киевская таможня

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