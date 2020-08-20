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В Киеве мужчина после ссоры с женой поджег магазин и спрыгнул с крыши многоэтажки

Ранее его привлекали к ответственности за домашнее насилие

В Киеве на Троещине мужчина поджег магазин и выпрыгнул с крыши многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Маяковского в Киеве произошел пожар, а через несколько минут – о том, что с крыши многоэтажки по этому адресу упал мужчина.

Спасатели потушили огонь в магазине, а врачи оказали помощь двум сотрудницам. Они самостоятельно выбрались из горящего помещения и позвали помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские узнали, что в торговое заведение зашел муж одной из работниц магазина. Между супругами возник конфликт из-за ревности, в результате чего посетитель поджег несколько бутылок с неизвестным веществом, которые принес с собой, после чего скрылся. Впоследствии он забежал в соседний подъезд, поднялся на последний этаж и спрыгнул с крыши, из-за чего умер.

О мужчине известно, что он киевлянин 1985 года рождения. В этом году его привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовных производств по статьям об умышленном убийстве (с дополнительной квалификацией о самоубийстве) и умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить группу лиц, которая жгла магазины торговой сети. Своими действиями поджигатели нанесли материальный ущерб владельцам на сумму более 8 миллионов гривен.

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