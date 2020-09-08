В Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха

Во время избиения у него украли мобильный телефон и банковскую карточку

В Киеве госпитализировали бывшего политзаключенного Владимира Балуха после того, как на него напали неизвестные. Об этом в своем Facebook сообщил Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избитым сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал он.

Впоследствии Сенцов обновил информацию и сообщил о том, что у Балуха сломаны рука и ключица. Впрочем, угрозы жизни нет.

В свою очередь, полиция Киева заявила, что устанавливает обстоятельства избиения Балуха.

"Сегодня, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Предварительно установлено: пострадавший госпитализирован с телесными повреждениями из ПКиО "Гидропарк", - сообщили в полиции.

Отмечается, что у Балуха украли мобильный телефон и банковскую карточку.

"Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого происшествия. Кроме этого, полицейские находятся в больничном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, относительно обстоятельств совершения правонарушения", – добавили в полиции.

Правовую квалификацию событию еще не предоставили, в полиции обещают это сделать после проведения проверки.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошло нападение на известного украинского исполнителя Dzidzio. Столичная полиция открыла уголовное производство по данному факту.