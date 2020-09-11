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В Киеве избили адвоката и под угрозой ножа отобрали треть миллиона долларов

Пострадавший адвокат отметил, что в тот день он должен был кому-то передать крупную суму денег facebook.com

Пострадавший кроме адвокатской деятельности увлекался черной магией

В Киеве 10 сентября группа лиц, угрожая ножом, отобрали у адвоката портфель, в котором находились 350 тысяч долларов. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в МВД. 

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 15:00 в районе Арки дружбы народов. По данным источника, сразу после нападения в полицию обратился адвокат и рассказал об случившемся. Он отметил, что двое неизвестных ему лиц в спортивной одежде избили его и под угрозой ножа отняли портфель с деньгами. 

"В тот день адвокат заехал к себе в офис, где взял у коллеги-адвоката 350 000 долларов для того, чтобы передать их другому человеку. Юрист с третью миллиона в портфеле выехал из офиса на такси, но по пути решил заехать на встречу с еще одним клиентом в районе Арки дружбы народов. Встреча не состоялась, так как клиент ее отменил и адвокат направился с портфелем, в котором лежало треть миллиона долларов, к ожидавшему его такси", -отметил источник. 

Однако, во время этого к мужчине подошли два молодчика в спортивных костюмах и отняли деньги. Отмечается, что парни несколько раз ударили адвоката и пригрозили ножом. После инцидента потерпевший обратился в полицию. 

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В результате правоохранители завели уголовное производство по ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Нападавшим грозит до 10 тел тюрьмы с конфискацией имущества. 

Следствие продолжается. 

К слову, кроме адвокатской деятельности, мужчина увлекается литературой по черной магии  продает через интернет антикварные книги о колдовстве.

Напомним, недавно в Шевченковском районе Киева произошло нападение на известного украинского исполнителя Dzidzio.  В результате по данному факту было открыто уголовное производство. 

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