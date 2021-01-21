В Киеве из-за порыва водопровода на дороге образовался каток: Машины шли на таран

Прорыв водопровода вызвал образование гололеда Телекомпания "Магнолия-ТВ"

В ДТП угодили сразу шесть автомобилей

В Киеве из-за гололеда на дороге, которая образовалась в результате порыва водопровода, столкнулись сразу шесть автомобилей. Об этом сообщает "Магнолия-ТВ"

Как отмечается, инцидент произошел вечером 20 января на улице Бассейной.

Телекомпания "Магнолия-ТВ"

При этом добавляется, что машины становились неуправляемыми во время спуска на Крещатик, а потом их нельзя было остановить вообще. Из-за этого сначала столкнулись сразу 4 автомобиля: "Mercedes", "Ford", "Hyundai" и "Mitsubishi".

Телекомпания "Магнолия-ТВ"

Далее водители пытались объехать ДТП и обойти опасный участок, впрочем им это не удалось. И следующими налетели друг на друга военный "ЗИЛ" и "Renault".

Телекомпания "Магнолия-ТВ"

Впрочем, к счастью, обошлось без травмированных. Правоохранители выясняют детали и причины массового ДТП.

Телекомпания "Магнолия-ТВ"

Ранее сообщалось, что в Японии из-за сильного снегопада в ДТП попали 134 автомобиля. Несмотря на разрешенную скорость 50 км/ч водители не справились с управлением.