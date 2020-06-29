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В Киеве из-за грозы объявили желтый уровень опасности

Фото из открытых источников

Непогода ожидается в течение суток

В Киеве завтра, 30 июня, ожидается ухудшение погодных условий, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Завтра с утра и до вечера в столице ожидается гроза. Прогнозируют желтый (первый) уровень опасности.

В КГГА напомнили, что во время грозы нельзя находиться под высокими деревьями, на полянах или скалах, а также ходить на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что причиной наводнений в западных регионах Украины есть  большое количество осадков, а не вырубка лесов.

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