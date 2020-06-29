В Киеве из-за грозы объявили желтый уровень опасности
Непогода ожидается в течение суток
В Киеве завтра, 30 июня, ожидается ухудшение погодных условий, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Завтра с утра и до вечера в столице ожидается гроза. Прогнозируют желтый (первый) уровень опасности.
В КГГА напомнили, что во время грозы нельзя находиться под высокими деревьями, на полянах или скалах, а также ходить на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что причиной наводнений в западных регионах Украины есть большое количество осадков, а не вырубка лесов.