В Киеве и Одессе разоблачили членов транснациональной преступной организации

Задержание членов транснациональной преступной организации Офис генерального прокурора

Ее участники занимались вымогательством денежных средств и имущества от граждан и предпринимателей

Правоохранители задержали на территории Киева и Одессы пять членов организованной группы, которые занимались похищением людей на заказ, выбиванием средств и имущества. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что на территории г. Киева, Киевской области, г. Одессы и в других регионах Украины в течение 2020 года действовала преступная организация, в состав которой входило несколько организованных групп, образованных в основном из выходцев из кавказского региона.

Ее участники занимались вымогательством денежных средств и имущества от граждан и предпринимателей. Также они за вознаграждение принуждали граждан насильственным путем к выполнению незаконных требований или гражданско-правовых обязательств в интересах "заказчиков". Кроме этого они незаконно лишали свободы и похищали людей.

Во время спецоперации было проведено более 50 обысков, во время которых следователи изъяли мобильные телефоны, огнестрельное оружие, черновые записи, долговые расписки, транспортные средства, которые использовались участниками преступной организации для совершения преступлений.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сотрудники пограничной службы Польши вместе с работниками Люблинского отделения прокуратуры задержали членов международной преступной группировки, которое занималось контрабандой табачных изделий из Украины.