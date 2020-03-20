В Киеве и двух областях Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

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Шмигаль отметил, что никаких новых ограничений пока не предвидится

В пятницу, 20 марта, Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, такие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и НС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Одновременно Шмигаль отметил, что никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, недавно в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавирус, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии в регионе.