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В Киеве перекрыли проспект у посольства РФ: Колонна добровольцев отправилась к зданию

Посольство РФ Киев Оперативный

Над зданием вывешен российский флаг

В субботу вечером, 14 марта, в столице был перекрыт Воздухофлотский проспект в районе посольства Российской Федерации в Украине. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как отмечается, посольство России окружили грузовые автомобили.

"Воздухофлотский проспект перекрыт от Соломянской площади до Генштаба. Сотни полицейских и нацгвардийцев. Посольство РФ оцеплена грузовиками, над зданием вывешен российский флаг", - говорится в сообщении.

Посольство РФ Киев Оперативный

Впоследствии колонна Марша добровольцев отправилась к зданию посольства России в Украине.

По информации Страна.ua, спикер марша заявил, что участников марша 199 согласно нормам карантина. Хотя, по данным украинских СМИ, людей на акции больше. Тем, кто боится за свое здоровье, предлагают взять у координаторов шествия медицинские маски.

Напомним, в конце февраля в Молдове устроили протест возле посольства РФ. Акция была приурочена к празднованию 23 февраля.

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