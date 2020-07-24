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В Киеве грабитель пытался украсть магнитолу из автомобиля, но застрял. Фото

Злоумышленник разбил окно машины, но забрать ничего не смог

В Киеве злоумышленник разбил окно автомобиля, но не смог вытащить технику, потому что застрял. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел 22 июля. В полицию позвонил мужчина, который стал свидетелем того, как на улице Елены Телиги неизвестный пытается украсть вещи из автомобиля. Правоохранители, приехавшие на место, обнаружили мужчину между дверцей автомобиля и стеной. Оказалось, злоумышленник разбил кирпичом окно машины и пытался похитить из салона панель к магнитоле и планшет, но застрял.

Мужчину, который пытался совершить кражу, задержали на месте. Им оказался 42-летний уроженец Донецкой области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время известно, что полицейские открыли уголовное производство по статьям о покушении на преступление и краже. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Напомним, недавно в Подольском районе столицы злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись. Правоохранители работают над установлением лиц для дальнейшего их задержания.

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