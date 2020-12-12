В Киеве эвакуировали людей из ТРЦ "River Mall" из-за сообщения о минировании. Видео

Из ТРЦ эвакуировали людей из-за сообщения о минировании Фото из открытых источников

По состоянию на 20:48 работа в торговом центре была возобновлена

В Киеве эвакуировали посетителей и работников торгово-развлекательного центра "Ривер Молл" из-за информации о минировании здания. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, информацию о минировании работники центра получили на электронную почту. После чего была начата эвакуация людей из здания.

В то же время на Facebook-странице ТРЦ отметили, что с 18:30 вынуждены приостановить работу "по техническим причинам".

"Извиняемся, если у тебя были планы на шопинг. Мы с 18: 30 закрыты по техническим причинам. Это не надолго. Будем на связи", - говорится в сообщении.

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Позже в 20: 48 в "Ривер Молл" сообщили о возобновлении работы.

В полиции на момент публикации новости происшествие не комментировали.

Напомним, ранее в Киеве "аноним" позвонил сотрудникам правоохранительных органов и сообщил о минировании здания Верховной Рады Украины.