В Киеве двое мужчин жестоко убили музыканта

Подозреваемый в убийстве музыканта Киевская городская прокуратура

Злоумышленники сначала нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили

В Киеве двое мужчин жестоко убили 65-летнего музыканта с целью завладеть его имуществом. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 22 ноября двое мужчин 1985 и 1989 года рождения, находясь в квартире потерпевшего, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего удушили.

По данным следствия, злоумышленники хотели завладеть деньгами одинокого киевлянина, двумя его квартирами и другими материальными ценностями.

После убийства подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры музыканта. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, мужчины обмотали тело погибшего полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами, и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Следователи установили, что нападавшие планировали спрятать тело в подвале, залив его бетоном.

Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура

Однако, в результате розыска правоохранители установили злоумышленников и задержать их. Сейчас им сообщено о подозрении по п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

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Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются возможные сообщники преступления.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Голосеевском районе Киева, в лесопарковой зоне на территории ВДНХ, было найдено человеческую руку.











