В Киеве будут судить мужчину, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев"

Нападавший на женщину в поезде "Мариуполь-Киев" Виталий Рудзько Антон Геращенко / Facebook

Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы

Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда сообщением "Мариуполь-Киев". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, в настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ему инкриминируется сексуальное насилие, умышленное средней тяжести телесное повреждение и кражу (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 122, ч. 1 ст. 185 УК Украины).

За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.





Напомним, ночью 31 июля в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла спрятаться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.