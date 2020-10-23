В Киеве будут судить мужчину, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев"
Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы
Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда сообщением "Мариуполь-Киев". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, в настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Ему инкриминируется сексуальное насилие, умышленное средней тяжести телесное повреждение и кражу (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 122, ч. 1 ст. 185 УК Украины).
За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ночью 31 июля в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла спрятаться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.
В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.