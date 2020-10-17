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В Киеве арестовали мужчину, который жестоко порезал участника АТО

Суд арестовал нападавшего на ветерана АТО Киевская городская прокуратура

Мужчину отправили под стражу на 60 суток

В Киеве избрали меру пресечения мужчине, который с ножом напал на ветерана АТО/ООС на Донбассе, занимавшегося агитационной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как отмечается, мужчину отправили под стражу на два месяца.  

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 9 мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - говорится в сообщении. 

По предварительной информации, срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. До этого времени подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.

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Напомним, нападение на волонтера произошло 14 октября вечером в Соломенском районе столицы. Пострадавший раздавал агитационные газеты, во время чего к нему подошел мужчина, спровоцировал конфликт и нанес ему удар ножом в горло. В результате ветерана госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Впоследствии правоохранители задержали нападавшего и объявили ему о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

 
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