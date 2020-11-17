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В Киеве американец "минировал" ГБР: Ему грозит до 6 лет тюрьмы

Фото из открытых источников

Мужчине уже сообщили о подозрении

На прошлой неделе правоохранители получили сообщение о минировании помещения Государственного бюро расследований в Киеве. Информация не подтвердилась, поэтому полиция возбудила уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ходе расследования правоохранители установили, что ложное сообщение о минировании поступило от 36-летнего гражданина США. Накануне правоохранители разыскали и задержали нарушителя.

Американцу уже сообщили о подозрении по ч. 1 статьи 259 УК Украины, а сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

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Ранее сообщалось, что в столице в полицию поступило сообщение о минировании здания Верховной Рады. Информация не подтвердилась.

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