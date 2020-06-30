В Киеве 5-летний мальчик утонул во время празднования дня рождения

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Родители ребенка настолько увлеклись празднованием, что не уследили за малышом

В Киеве во время празднования дня рождения утонул 5-летний мальчик. Об этом сообщает "Информатор".

По информации издания, трагедия произошла на пляже "Корчеватое", который находится в Голосеевском районе столицы. Родители ребенка настолько увлеклись празднованием дня рождения в компании на берегу, что не уследили за малышом.

Прибывшие на место происшествия медики оказались бессильны и констатировали смерть.

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Напомним, что с начала лета из-за грубого нарушения правил безопасного поведения на водоемах Украины утонули 100 человек, из которых 17 детей.