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В Киеве 5-летний мальчик утонул во время празднования дня рождения

Фото с открытых источников

Родители ребенка настолько увлеклись празднованием, что не уследили за малышом

В Киеве во время празднования дня рождения утонул 5-летний мальчик. Об этом сообщает "Информатор"

По информации издания, трагедия произошла на пляже "Корчеватое", который находится в Голосеевском районе столицы. Родители ребенка настолько увлеклись празднованием дня рождения в компании на берегу, что не уследили за малышом. 

Прибывшие на место происшествия медики оказались бессильны и констатировали смерть. 

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Напомним, что с начала лета из-за грубого нарушения правил безопасного поведения на водоемах Украины утонули 100 человек, из которых 17 детей.

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