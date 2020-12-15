В каждой четвертой больнице нет чистой воды, туалетов и мыла, - ООН

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По подсчетам экспертов, в таких условиях работают и лечатся почти 1,8 миллиарда медиков и пациентов

Каждая четвертая больница в мире не имеет чистой воды, туалетов и мыла. Об этом говорится в совместном заявлении ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Работая в учреждениях, где нет чистой воды, нормальных туалетов и даже мыла, медицинские работники и пациенты подвергают свою жизнь опасности", - рассказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По ее словам, соответствующая ситуация существовала и до пандемии, однако сейчас это нельзя игнорировать.

По подсчетам экспертов, в таких условиях работают и лечатся почти 1,8 миллиарда медиков и пациентов.

Согласно исследованию, в каждой четвертой больнице нет водоснабжения, в каждой третьей - устройств для гигиенической обработки рук в местах оказания помощи, в каждом десятом заведении нет вообще никаких предметов санитарии, в том числе туалетов.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в 47 наименее развитых странах мира, где в каждой второй больнице и поликлинике нет базового водоснабжения, а в трех из пяти нет туалетов.

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Напомним, ранее главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан заявила, что коронавирус может проходить у пациента без характерных симптомов, однако при этом уже после выздоровления человека способен вызвать серьезные осложнения.

