В Карпатах нашли туриста, который заблудился после покорения Говерлы

Говерла Фото из открытых источников

Мужчина потерял ориентировку и не мог сойти с вершины

В Карпатах спасатели нашли и сопроводили в безопасное место мужчину, который потерялся после покорения Говерлы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Фейсбук.

Отмечается, что сегодня, 3 января, в 15:50 спасатели получили сообщение от туристки из Херсона о том, что ее муж утром отправился на Говерлу, после чего потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины.

Четверо спасателей отправились на поиски и в 16:50 нашли туриста в районе "Малой Говерлы", после чего сопроводили мужчину до учебно-спортивной базы. В медицинской помощи он не нуждался.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области в Карпатах нашли туристку, которая потерялась после того, как решила самостоятельно уйти в горы 1 января. Женщина самостоятельно пошла на гору и потеряла ориентировку.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области в Славском остановился кресельный подъемник, в результате чего 74 человека, застрявших в воздухе, пришлось снимать спасателям. Оказалось, что остановку подъемника вызвал выход из строя трансформаторной подстанции.