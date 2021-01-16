В Карпатах на третий день нашли пропавшего львовянина

Мужчину госпитализировали

Спасение туриста в Карпатах ГСЧС

В Карпатах спасатели нашли пропавшего туриста, который несколько дней назад исчез в районе горы Поп Иван Марамороский. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Фейсбук.

Отмечается, что 25-летний львовянин заблудился во время прохождения туристического маршрута. Сегодня же, 16 января, его удалось найти и теперь он проходит обследование в Раховской районной больницы, куда его транспортировали спасатели.

Всего к поисково-спасательным работам привлекли 20 человек личного состава ГСЧС и 6 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Карпатах спасатели второй день искали пропавшего туриста после того, как поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. Тогда проверялась информация, что мужчина мог находиться на территории Румынии.

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Напомним, недавно в Карпатах произошло ухудшение погодных условий, из-за чего туристов призвали не выходить в горы. В частности, температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский опустилась до -13 °C.