В Каменском произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

Последствия взрыва в многоэтажке ГСЧС

Двух пострадавших госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи

В Днепропетровской области произошел взрыв на пятом этаже жилого дома, в результате чего пострадали два человека, из них один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информацию о чрезвычайной ситуации в многоэтажке на улице Матросова города Каменское спасатели получили в 11:37. В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбиты стекла в окнах и дверях.

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"Спасатели предварительно установили, что, вероятно, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома", - отметили в ГСЧС.

В результате этого пострадал человек 1991 года рождения, из однокомнатной квартиры, где произошел взрыв, и мальчик, 2004 года рождения, из соседней двухкомнатной квартиры.

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Отмечается, что пострадавших госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи. Подъезд временно отключен от газоснабжения. Причина взрыва устанавливается.

Напомним, ранее в Белгород-Днестровском Одесской области произошел взрыв в жилом доме, в результате чего два человека получили тяжелые травмы.