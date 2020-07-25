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В Каменце-Подольском произошло ДТП с участием "скорой", девять человек получили травмы

На момент аварии в карете "скорой" находились пять человек

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием кареты "скорой помощи" и легкового автомобиля Honda Accord. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне на перекрестке улиц Пушкина и Привокзальная в г. Каменец-Подольский.

Предварительно установлено, что 30-летний местный житель, управляя легковым автомобилем, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи, которой управлял 36-летний водитель. "Скорая" двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу.

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Как отмечается, в результате ДТП в общем травмировались девять человек: водитель автомобиля Honda Accord и трое его пассажиров, а также водитель "скорой", 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

По информации ГСЧС, в результате аварии в салоне легкового автомобиля зажатыми оказались трое. Спасателям пришлось применить специнструменты, чтобы деблокировки пострадавших. 

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса. 

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Напомним, накануне в Харькове произошло масштабная авария с участием пяти автомобилей, в результате которой двое человек попали в больницу с повреждениями. 

 

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