В Каменце-Подольском перевернулось авто с пассажирами, двое погибли

ДТП в Каменце-Подольском Фото: Нацполиция

На момент аварии в автомобиле находились три пассажира и водитель

В Каменце-Подольском Хмельницкой области легковой автомобиль Subaru попал в ДТП, в результате чего двое его пассажирок погибли от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, авария случилась в пятницу, 27 ноября, примерно в 22:10 по улице Леси Украинки. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате аварии двое его пассажирок 42 и 35 лет от полученных травм погибли на месте происшествия. Кроме этого, водителя и еще одну пассажирку 37 лет с телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу.

Впоследствии следователи задержали водителя Subaru - он находится в палате под конвоем.

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Также по факту ДТП было открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Обстоятельства и другие подробности ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее в Хмельницкой области в ДТП попал грузовик и легковой автомобиль, в результате чего семь человек получили травмы.