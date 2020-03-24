В Ивано-Франковской ОГА рассказали детали о умершую женщину с подозрением на коронавирус

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Анализы отправили для лабораторного исследования в Киев

Женщина с подозрением на коронавирус, которая накануне умерла в Ивано-Франковской областной больницы, имела и ряд других болезней. Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации .

Как отметили в ОГА, анализы женщины отправили в лабораторию Киева. Лабораторные результаты ожидаются в ближайшее время.

"17 марта у нее повысилась температура, начался кашель. Дома она занималась самолечением. 19 марта ее состояние ухудшилось, но она продолжила принимать антибиотики. В пятницу, 20 марта, дочь вызвала "скорую", но женщина от госпитализации отказалась. Умершая имела ряд сопутствующих заболеваний. Она была госпитализирована 22 марта. Находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких", - сообщили в ОГА.

Напомним, накануне в Ивано-Франковской области умерла 65-летняя женщина, в которой подозревали наличие коронавирус.