В Ивано-Франковской области закрыли роддом из-за коронавируса у 14 медиков
Беременных женщин отправят в областной перинатальный центр
В городе Калуш в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 14 медиков родильного дома, вследствие чего его решили временно закрыть.
Об этом стало известно на брифинге Ивано-Франковской ОГА.
Как было отмечено, коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 медсестер, анестезиолога и трех акушеров-гинекологов.
Беременных женщин, которые находились в роддоме, отправят в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.
К тому же, по словам директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирины Кобельской, в областном родильном разграничены потоки больных с подозрением или с подтвержденным COVID-19 и здоровых.
Известно, что беременных будут доставлять каретами скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что во Львове госпитализировали младенца с подозрением на коронавирус.
Также Минздрав отправил комиссию в Ивано-Франковскую область исследовать высокую смертность от COVID-19.