В Ивано-Франковской области закрыли роддом из-за коронавируса у 14 медиков

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Беременных женщин отправят в областной перинатальный центр

В городе Калуш в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 14 медиков родильного дома, вследствие чего его решили временно закрыть.

Об этом стало известно на брифинге Ивано-Франковской ОГА.

Как было отмечено, коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 медсестер, анестезиолога и трех акушеров-гинекологов.

Беременных женщин, которые находились в роддоме, отправят в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.

К тому же, по словам директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирины Кобельской, в областном родильном разграничены потоки больных с подозрением или с подтвержденным COVID-19 и здоровых.

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Известно, что беременных будут доставлять каретами скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что во Львове госпитализировали младенца с подозрением на коронавирус.

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Также Минздрав отправил комиссию в Ивано-Франковскую область исследовать высокую смертность от COVID-19.