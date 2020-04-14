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В Ивано-Франковской области за сутки скончались еще два человека от COVID-19

"Думская"

Также по состоянию на сегодня в области от коронавирусной болезни выздоровел 16 пациентов

В Ивано-Франковской области за последние сутки зафиксированы еще две смерти от COVID-19. Об этом заявила первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка во время брифинга, передает "УНН".

"За последние сутки у нас два лабораторно подтвержденных летальных случаев. Это мужчина 84 лет,.. с города Ивано-Франковск, который лечился в Франковской городской клинической больницы №1, и женщина из села Великая Турья, 72 года, которая умерла в Калушской центральной районной больницы", - отметила Савка.

Она отметила, что всего в области зафиксировано 26 летальных случаев от COVID-19. Также 16 человек выздоровели. 

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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