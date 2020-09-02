В Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на предприятии

Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров

Пожар в Ивано-Франковской области ГСЧС



В селе Тустань Ивано-Франковской области произошел пожар в здании одного из предприятий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Фейсбук.

Отмечается, что инцидент произошел в здании свинокомплекса, на территории которого находится около 28-30 тысяч животных, но работники не сразу сообщили о возгорании. "Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, на время прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади", – написали в ГСЧС.

В частности, площадь пожара составила около 2500 квадратных метров. Известно, что по прибытию спасателей на место инцидентов уже наблюдался открытый огонь на большой площади. В общем, для ликвидации пожара привлекли 52 спасателя и 17 единиц техники.

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Напомним, вчера, 1 сентября, на Луганщине во время тушения пожара сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет. Пожарные тушили травяной настил, во время чего произошел взрыв. В результате инцидента один из спасателей получил ранения. Мужчину госпитализировали в местную больницу, его жизни ничего не угрожает.