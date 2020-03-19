В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19

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Отмечается, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии.

"Длительное время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - сказано в сообщении.

Также в МОЗ призвали при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните своему семейному врачу.

Таким образом коронавирус в Украине унес жизни трех человек.

Напомним, сегодня в Днепропетровской области зафиксировали два случая заражения.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.